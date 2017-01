Com Pato em campo, Villarreal fica no 0 a 0 com o La Coruña

O Villarreal foi até a casa do Deportivo La Coruña precisando de uma vitória para se aproximar do G4 do Campeonato Espanhol. Apesar de contar com o atacante brasileiro Alexandre Pato em campo, o Submarino Amarelo não conseguiu passar pela defesa do adversário e acabou empatando em 0 a 0.

Com o resultado, o Villarreal chegou a 31 pontos e manteve a quinta colocação da La Liga, mas, agora, segue ameaçado pelo Real Sociedad, que entra em campo na próxima segunda-feira e está a apenas dois pontos do Submarino Amarelo. Na próxima rodada, o time de Alexandre Pato enfrenta o Valencia, fora de casa.

O jogo – O primeiro tempo do duelo foi muito apagado, com as duas equipes se estudando muito. O camisa 10 Alexandre Pato até tentou criar algumas boas chances para o Villarreal, mas aparecia pouco no ataque.

Nos poucos momentos que o Villarreal conseguiu finalizar, o goleiro Tyton garantia o empate. Na única boa chance do time da casa no ataque, Andone chutou colocado de perna direita, e Sergio Asenjo deu um tapa com a mão direita para salvar.

Já no segundo tempo o duelo passou a ficar mais corrido, mas sem grandes chances de tirar o 0 a 0 do placar. O atacante Andone se mostrava o jogador mais perigoso do time da casa, e logo aos nove minutos do segundo tempo levantou a torcida ao arriscar de fora da área e quase surpreender o goleiro adversário.

Em mais um arremate de Andone, o atacante passou por dois marcadores e chutou rasteiro, mas viu o goleiro Asenjo realizar uma ótima defesa.

Aos 40 minutos, o brasileiro Alexandre Pato, muito apagado no segundo tempo, foi substituído por Alfred N’Diaye e viu do banco o Villarreal empatar em 0 a 0.