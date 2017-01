Com Gabigol titular, Inter vence Bologna e avança na Copa da Itália

Com o atacante brasileiro Gabigol na condição de titular pela primeira vez, a Inter de Milão sofreu mais do que era esperado e precisou da prorrogação para vencer o Bologna por 3 a 2, nesta terça-feira, no estádio Giuseppe Meazza, pelas oitavas de final da Copa da Itália.

Ex-Santos, Gabigol teve sua melhor oportunidade com a camisa azul e negra da Inter ao ganhar 70 minutos do técnico Stefano Pioli. O brasileiro de 20 anos não balançou a rede, mas se apresentou para o jogo e buscou fazer jogadas a todo instante.

Com ele no time, a Inter abriu 2 a 0, com gols do zagueiro colombiano Murillo e do atacante argentino Palacio. O Bologna, contudo, não se entregou e buscou o empate. Na prorrogação, o italiano Candreva, que substituíra Gabigol no segundo tempo, deu números finais à partida, garantindo a classificação da equipe da casa.

Com o resultado, a Inter enfrentará nas quartas de final da Copa da Itália o vencedor do duelo entre Lazio e Genoa, que se enfrentam nesta quarta-feira, às 18 horas (de Brasília), em Roma.

O jogo – Assistida por pouco mais 20 mil torcedores, a partida começou enrolada para a Inter, que se via em dificuldades devido à forte marcação do Bologna. Gabigol, no entanto, não se escondeu, se apresentou para iniciar as jogadas, sendo o mais disposto a tirar o zero do placar.

Tanto que a primeira jogada de perigo saiu dos pés dele. Aos 23 minutos, o atacante brasileiro arriscou de fora da área, exigindo boa defesa do goleiro Angelo da Costa. O lance pareceu inspirar os companheiros de Gabigol e a Inter, enfim, pôde comemorar seu primeiro gol na partida.

Aos 33, João Mário cobrou escanteio para o zagueiro colombiano Murillo acertar uma linda bicicleta, sem chances de defesa para o arqueiro do Bologna. Apenas cinco minutos depois, Palacio recebeu da direita, invadiu a área e chutou cruzado para ampliar o marcador a favor do time de Milão.

Todavia, ainda antes do intervalo, os visitantes aproveitaram o relaxo da equipe da casa para diminuir o prejuízo. Gabigol tentou passe de letra na área do Bologna e acabou desarmado. Na sequência do contra-ataque, o volante macedônio Dzemaili girou na área, chutou e contou com um desvio de Kondogbia para vencer o goleiro Carrizo.

O susto no fim do primeiro tempo serviu para deixar a Inter ainda mais atenta na segunda etapa. Em 20 minutos, os nerazzurri criaram três boas chances. Em duas delas, Palacio foi parado pelo goleiro Da Costa. Na outra, Éder tabelou com Gabigol e mandou para fora. Esta seria a última jogada do brasileiro, que foi substituído pelo meio-campista Candreva aos 25 minutos.

E, como quem não faz toma, o Bologna castigou os mandantes com o empate. Aos 28, Masina cruzou da esquerda, a bola passou por dois atacantes, mas não pelo ganês Donsah, que apareceu na segunda trave para testar forte e deixar tudo igual no Giuseppe Meazza.

A Inter bem que tentou selar a classificação no tempo normal. No entanto, mesmo com quase todos os seus jogadores no campo de defesa do Bologna, a equipe de Milão praticamente não ameaçou a meta de Da Costa, vendo seu destino ter que ser decidido na prorrogação.

Prorrogação

Sem o mesmo ímpeto do final do período regulamentar, a Inter viu o Bologna se atrever no começo da prorrogação. Aos cinco minutos, o zagueiro chileno Medel salvou a meta nerazzurri ao cortar cruzamento rasteiro perigosos de Di Francesco.

Com o Bologna pressionando, a Inter ganhou espaço. Em um contra-ataque, aos oito minutos, Icarde recebeu na direita da área e cruzou. A defesa não afastou integralmente e Candreva pegou a sobra para chutar. O substituto de Gabigol ainda contou com um desvio para fazer 3 a 2 para a Inter, que segurou o placar no segundo tempo para garantir a classificação.