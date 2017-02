Burkina Faso vence Gana e garante terceiro lugar da Copa Africana

Burkina Faso venceu Gana, neste sábado, por 1 a 0, no Gabão, e garantiu o terceiro lugar da Copa Africana de Nações. A seleção comandada pelo português Paulo Duarte conseguiu o gol da vitória aos 44 do segundo tempo, com Traore.

A partida teve primeiro tempo morno. Ao longo dos 45 minutos iniciais, apenas uma finalização certa, por parte da seleção de Gana, que foi melhor no geral, mas sem conseguir abrir o placar.

Na segunda etapa, o duelo se equilibrou, com Burkina conseguindo ficar mais tempo com a bola. E foi premiado pouco antes do apito final. Aos 44, Traore acertou linda cobrança de falta, superando o goleiro Ofori, e definindo a vitória.

Com o terceiro lugar, os burquinenses alcançaram sua segunda melhor campanha na história da Copa Africana de Nações. Em 2013, na África do Sul, a equipe perdeu a final para a Nigéria. Gana, por sua vez, repete o quarto lugar de 2012 e 2013. O país já venceu a competição em quatro oportunidades: 1963, 1965, 1978 e 1982.

Neste domingo, acontece a grande final do torneio, em Libreville, capital do Gabão. Camarões e Egito disputam a decisão. Os egípcios são os maiores campeões da história, com sete taças. Os camaroneses buscam se isolar em segundo lugar, tentando o quinto troféu.