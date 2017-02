Brasil faz ‘decisão’ contra a Argentina no Sul-Americano sub-20

O principal clássico do continente é a atração na penúltima rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano sub-20, que será disputada nesta quarta-feira. A Seleção Brasileira enfrenta a Argentina a partir das 23h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador. Um triunfo pode garantir matematicamente o Brasil no Mundial da categoria.

Após vencer a Venezuela por 1 a 0, o Brasil chegou aos quatro pontos, na quarta posição. Porém, a Argentina vive um drama grande, pois despencou para o penúltimo lugar após a derrota de 3 a 0 para o Equador. Uma derrota pode representar a eliminação precoce dos argentinos.

Para garantir uma das vagas no Mundial, o Brasil precisa vencer seu jogo e torcer por um tropeço da Colômbia, que encara o Equador às 19h (de Brasília) na abertura da rodada tripla. Os colombianos seguram a lanterna com um ponto, três a menos que os equatorianos, que estão em segundo lugar. Outro resultado que serve ao Brasil é uma derrota da Venezuela, que tem quatro pontos em terceiro lugar e que pega o Uruguai às 21h15 (de Brasília). Os uruguaios lideram com nove pontos e já estão classificados. Se vencer o jogo, a Celeste garante o título por antecipação.

“Neste momento o pensamento da Seleção Brasileira precisa ser o de encontrar uma maneira de ganhar da Argentina. Não estamos preocupados com o que possa eventualmente acontecer nos demais confrontos da rodada, pois dependemos apenas das nossas próprias forças para garantirmos a classificação e é isso que nos interessa. Vamos em busca da vitória, mesmo respeitando a Argentina” disse o atacante Felipe Vizeu.

Na visão do técnico Rogério Micale, o Brasil não pode cair no erro de menosprezar a Argentina.

“Todos os jogos deste Campeonato Sul-Americano estão sendo complicados, pois as equipes apresentam um futebol nivelado. Precisamos respeitar demais qualquer oponente, pois senão vamos caminhar mal. Existem times de muita qualidade no torneio e Argentina é um deles”, afirmou Micale.

O zagueiro Gabriel, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, é o desfalque na Seleção Brasileira. Porém, nada que seja preocupante, pois a dupla de zaga titular, composta por Lucas Cunha e Lyanco, retorna após cumprir suspensão, assim como o lateral-esquerdo Guilherme Arana. Apesar de não antecipar a escalação, Micale deverá mandar a campo a seguinte formação: Perri, Dodô, Lucas Cunha, Lyanco e Arana; Caio Henrique, Maycon e Sávio; Richarlison, David Neres e Felipe Vizeu.

Pelo regulamento as equipes se enfrentam em turno único neste hexagonal final e quem somar mais pontos garante o título. Os quatro primeiros colocados asseguram a classificação para o Mundial da categoria, previsto para maio, na Coréia do Sul.