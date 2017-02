Bayern recebe o Wolfsburg em encontro dos dois últimos campeões

Sem tempo para descansar, o Bayern de Munique volta a campo já nesta terça-feira, quando recebe o Wolfsburg, na Arena de Munique, em jogo único das oitavas de final da Copa da Alemanha. O confronto marcará o duelo dos últimos dois vencedores da competição, já que os Bávaros são os atuais campeões e os Lobos levantaram a taça na temporada 2014-15.

Apesar de montar grandes times nos últimos anos, o Wolfsburg não vem em grande fase no Campeonato Alemão, ocupando atualmente a modesta 14ª posição da competição. Apesar do momento ruim dos adversários, o técnico do Bayern de Munique, Carlo Ancelotti, espera um jogo difícil na Copa da Alemanha, mesmo que sua equipe esteja atualmente na liderança isolada do torneio de pontos corridos.

“Eles estão na parte de baixo da tabela, mas têm um bom time. Será um jogo difícil e precisamos estar muito focados”, declarou Ancelotti.

Uma das principais preocupações do treinador da equipe bávara é o período de diversos jogos em sequência neste momento da temporada. O Bayern de Munique entrou em campo pelo Campeonato Alemão no último sábado, joga nesta terça-feira pela Copa da Alemanha e volta aos gramados já no outro sábado em novo duelo do torneio de pontos corridos.

Apesar da maratona de jogos, Ancelotti mostra confiança em seu forte elenco e vê a experiência da equipe por já estar acostumada a lidar com essa parte da temporada como um dos principais trunfos para uma sequência de vitórias.

“Nós estamos mais acostumados a jogar com um tempo menor de descanso. Isso irá jogar a nosso favor”, declarou. “Nós estamos trabalhando muito forte com o objetivo de estar em forma para este período. Nós temos muitos jogos agora e o trabalho forte será recompensado”, completou.

Para o jogo desta terça-feira, o Bayern de Munique contará com a volta dos meias Thiago Alcântara e Joshua Kimmich. Maior campeão da Copa da Alemanha com o triplo de títulos do segundo colocado, os Bávaros vão em busca de sua 19ª taça.

Já o Wolfsburg, que tem como principal desfalque o trio de defensores formado por Philipp Wollscheid, Sebastian Jung e Christian Träsch, busca seu segundo título de Copa da Alemanha.

Confira os outros jogos desta terça-feira pela Copa da Alemanha:

15h30 – Hamburgo x Colônia

15h30 – Astoria Walldorf x Arminia Bielefeld

17h45 – Greuther Furth x Borussia Monchengladbach