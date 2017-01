Bayern estreia na Copa Telekom buscando se tornar maior campeão do torneio

A oitava edição da Copa Telekom tem início neste final de semana. O torneio que começou em 2009 contará com Bayern de Munique, Mainz, Borussia Monchengladbach e Dusseldorf.

O Bayern de Munique busca se isolar como maior campeão da competição. Com dois títulos, a equipe divide o posto com o Hamburgo. Os bávaros entram em campo no dia 14 de janeiro, sábado, às 12h00 (de Brasília). Jogando contra o Dusseldorf, clube da Série B do Campeonato Alemão, a equipe do técnico Carlo Ancelotti utilizará o torneio como preparação para começar 2017 com o pé direito.

“Queremos mostrar um bom futebol porque é um teste importantíssimo para nós”, salientou o treinador italiano.

Apesar de ir à campo com o time titular, Ancelotti não poderá contar com alguns de seus principais jogadores. Thiago e Boateng vêm sofrendo com problemas físicos desde o ano passado e seguem de fora, assim como Coman e o holandês Arjen Robben, que se encontra com uma forte gripe.

Caso vença a partida contra o Dusseldorf, o Bayern realizará a final da Copa Telekom contra o vencedor do duelo entre Borussia Monchengladbach e Mainz, que também entram em campo no dia 14 de janeiro, às 13h15 (de Brasília).

As duas equipes dão uma pausa no Campeonato Alemão para atuar no torneio. Brigando para se manter longe da zona de rebaixamento do Alemão, o Monchengladbach poderá contar com Fabian Johnson, que se recuperou de lesão no tendão de aquiles e realizou o primeiro treino da temporada na última sexta-feira.

Outro jogador que pode aparecer na Copa Telekom é Nico Elvedi, que se recupera de problema no púbis. Já Traoré e Hermann treinaram sob a supervisão do preparador físico, mas não devem estrear neste final de semana.

“Eu estou muito feliz que poderemos enfrentar um adversário de Bundesliga. Isso me dará um novo e importante olhar de como as coisas vão ocorrer durante o ano”, avaliou o técnico Hecking.

Confira os jogos deste sábado da Copa Telekom:

12h00 – Dusseldorf x Bayern de Munique

13h15 – Borussia Monchengladbach x Mainz