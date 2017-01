Bahia enfrenta o Estudiantes para fechar Copa Flórida com vitória

O Bahia fará seu segundo e último jogo na Copa Flórida neste domingo, às 19h45(de Brasília), quando medirá forças com o Estudiantes, da Argentina, no Bright House Networks Stadium. Sem chances de conquistar o título para o Brasil no FC Challenge 2017, o Tricolor irá enfrentar a equipe argentina apenas para encerrar o período de preparação nos Estados Unidos com uma boa impressão e uma vitória.

Preocupado com a montagem da equipe para a temporada de 2017, que será de retorno do Bahia à Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Guto Ferreira vê uma evolução gradual no time com a chegada dos novos reforços.

“A equipe começa a ganhar um conjunto e uma forma para que podemos trabalhar em paralelo em algumas competições. São jogadores que a medida que forem se encontrando fisicamente vão crescer e tenho certeza que este crescimento irá fazer com que dentro de campo eles possam dar os resultados e as alegrias que o torcedor busca”, declarou o técnico tricolor.

Pelo lado do Estudiantes, o objetivo é parecido, mas o momento é diferente. Isto porque o Campeonato Argentino já se encontra em andamento e a equipe briga na parte de cima da tabela. Além disso, um ponto que anima a preparação nos Estados Unidos é o retorno do ídolo Juan Sebastián Verón, que largou a aposentadoria para retornar aos gramados e disputar a Copa Libertadores pelo clube.

Técnico do Estudiantes, Nelson Vivas comentou a pré-temporada nos EUA e a evolução de Verón nos treinamentos. O treinador planeja dar ao menos alguns minutos para o meio-campista dentro de campo diante do Bahia.

“Os garotos vão se acostumando com a metodologia de trabalho e tem coisas a aprender. Estamos contentes em linhas gerais com a preparação. A evolução de Verón também, se juntando aos trabalhos em grupo. Esperamos usar o resto dos dias de nossa estadia nos Estados Unidos para retornar (à Argentina) em forma”, declarou.

Se o propósito principal da Copa Flórida para as comissões técnicas dos clubes é a preparação de seus elencos para competições oficiais, a partida de domingo entre Bahia e Estudiantes terá este fator ainda mais em evidência. Isto porque os dois times não têm mais chances de conquistarem para seus países o título do FC Challenge 2017.

Esta modalidade de disputa da Copa Flórida envolve dois times representando a Alemanha, outros dois o Brasil e, por último, uma união entre Estudiantes e o Tampa Bay Rowdies para formar uma dupla ente Argentina e Estados Unidos. No entanto, os alemães, que já encerraram sua participação, faturaram o título com antecedência, com Bayer Leverkusen e Wolfsburg somando dez pontos e não tendo mais chances de serem ultrapassados.

FICHA TÉCNICA

BAHIA X ESTUDIANTES-ARG

Local: Bright House Networks Stadium, em Orlando-EUA

Data: 15 de janeiro, domingo

Horário: 19h45 (de Brasília)

Árbitro: Não divulgado

Assistentes: Não divulgado

BAHIA: Jean, Tinga, Tiago, Jackson e Armero; Renê Júnior, Juninho, Régis e Zé Rafael; Edigar Junio e Hernane

Técnico: Guto Ferreira

ESTUDIANTES: Andújar, Sánchez, Pirez, Desábato, Marchioni e Dubarbier; Verón, Damonte, Auzqui e Cejas; Lucas Viatri

Técnico: Nelson Vivas