Aubameyang faz dois e Dortmund vence a primeira no Alemão

Na primeira partida do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund já se viu obrigado a vencer, já que o Bayern começou a temporada goleando por 6 a 0 o Werder Bremen na partida desta sexta-feira. Jogando em casa, o Dortmund não decepcionou seus torcedores e derrotou o Mainz por 2 a 1 em partida bem disputada.

O gabonês Pierre-Emerick Aubameyang anotou os dois gols da equipe no confronto e já iniciou sua disputa pessoal pela artilharia da competição com Robert Lewandowski, do Bayern, que marcou três na goleada do clube bávaro.

Com o resultado, o Dortmund também chega aos três pontos, mas perde no saldo de gols para o principal rival. Na próxima rodada, a equipe enfrenta o Red Bull Leipzig fora de casa, enquanto o Mainz recebe o Hoffenheim.

O Jogo – Jogando fora de casa, o Mainz foi ao Signal Iduna Park com uma postura defensiva em mente e nos primeiros quinze minutos, a equipe conseguiu segurar a pressão do Dortmund.

Aos 16 minutos, contudo, o Borussia conseguiu furar a retranca rival e abriu o placar. Após cruzamento em profundidade pela esquerda, Aubameyang saiu de trás da defesa do Mainz e cabeceou tirando do goleiro.

Com o gol, os visitantes saíram mais para o jogo nos minutos seguintes e a partida ficou mais estudada, com poucas chances claras de gol. Sem sucesso no ataque, a equipe voltou a se defender esperando por um contra-ataque e o restante da primeira etapa não teve lances de perigo.

Logo no início da segunda etapa, aos quatro minutos, Andre Schurlle arrancou sozinho e tentou um arremate de longa distância. O chute saiu muito próximo da trave direita.

O restante da partida seguiu muito parado e sem perigo para ambos os lados. Com 70% de posse de bola para o Dortmund, a partida seguia para seu final quando Schurlle foi derrubado dentro da área já nos acréscimos e o juiz assinalou pênalti.

Artilheiro da equipe, Aubameyang foi para a cobrança e não desperdiçou. Deslocando o goleiro, o atacante fez seu segundo e matou a partida, dando tranquilidade para os mais de 80 mil torcedores que lotaram o estádio.

De cabeça, Yoshinori Muto ainda teve tempo para diminuir para o Mainz. A reação da equipe, contudo, não tinha mais tempo para acontecer.

Confira os demais resultados da primeira rodada da Bundesliga:

Augsburg 0 x 2 Wolfsburg

Borussia Dortmund 2 x 1 Mainz

Eintracht Frankfurt 1 x 0 Schalke 04

Hamburgo 1 x 1 Ingolstadt

Colônia 2 x 0 Darmstad

