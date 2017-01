Atual campeão da Copa Flórida, Galo estreia na competição com time B

Melhor time da Copa Flórida em 2016, quando foi campeão ainda com o técnico Diego Aguirre, nesta temporada o Atlético-MG mudou o planejamento. O Galo mandou um time alternativo para disputar o torneio. A equipe estreia nesta quarta-feira, contra o Bayer Leverkusen, às 22h (de Brasília), no ESPN Wide World of Sports Complex.

No ano passado, ficou claro que a equipe chegou ao fim da temporada com um grande desgaste físico. Em alguns momentos do Campeonato Brasileiro, o Galo teve mais de um time inteiro de desfalques, por causa do excesso de contusões. Parte desses problemas por uma pré-temporada mal feita.

Por isso, em 2017, um time B foi formado para a competição. O Galo montou um grupo com atletas da base ou jogadores profissionais que ainda buscam espaço no time principal. Além disso, nem mesmo o técnico foi o oficial. O novo treinador contratado no fim de 2016, Roger Machado, ficou em Belo Horizonte com a pré-temporada da sua equipe e Diogo Giacomini – que passou a fazer parte da comissão técnica fixa – comandará na Copa Flórida.

O Bayer vem de vitória nos pênaltis. Em sua estreia na competição, o time alemão pegou o Estudiantes, da Argentina, e no tempo regulamentar apenas empatou por 1 a 1. Na disputa de pênaltis venceu por 5 a 3.

FICHA TÉCNICA

BAYER X ATLÉTICO

Local: ESPN Wide World of Sports Complex, em Orlando (EUA)

Data: 11 de janeiro de 2017, quarta-feira

Horário: 22 horas (de Brasília)

Árbitro: Não divulgado

Assistentes: Não divulgados

ATLÉTICO: Uilson, Patric, jesiel, Nathan, Leonan; Lucas Cândido, Cícero, Roldan, Thalis; Capixaba e Carlos

Técnico: Diogo Giacomini

BAYER: Ramazan, Tin Jedvaj, Wendell, Tropak, Lukas Boeder, Hakan, Kai Havertz, Vladlen, Kevin, Javier Hernandez, Joel Pohjanpalo

Técnico: Roger Schmidt