Após se destacar na Seleção, Paulinho entra na mira do Bayern de Munique

O volante Paulinho pode ter um novo clube na próxima janela de transferências do futebol europeu. Segundo a rádio francesa RMC, uma das maiores do país, o Bayern de Munique estaria interessado no futebol do jogador brasileiro, e deve fazer uma investida pelo volante.

O volante defende o Guangzhou Evergrande, da China, desde 2015. A reportagem afirma que Paulinho é um pedido do técnico italiano Carlo Ancelotti para ajudar no meio-campo da equipe bávara, que perdeu o volante Xabi Alonso, que anunciou aposentadoria ao final desta temporada.

Paulinho voltou a chamar atenção do mercado após brilhar com a camisa da Seleção Brasileira nos últimos jogos, sob o comando do técnico Tite. Contra o Uruguai, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o volante marcou três gols na vitória por 4 a 1.

Revelado pelo Pão de Açúcar, Paulinho teve passagem vencedora pelo Corinthians. O volante veio do Bragantino para o Timão ainda em 2010, e foi um dos principais jogadores de uma época vitoriosa do clube. Em 2011, Paulinho conquistou o Campeonato Brasileiro. Em 2012, o jogador foi essencial para a conquista da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa.

Após vestir a camisa do Timão, Paulinho se transferiu para o Tottenham, da Inglaterra. Pelo time da Terra da Rainha, o volante não teve grande destaque, e assinou contrato com o Guangzhou Evergrande, time do técnico brasileiro Felipão, em 2015.