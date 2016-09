André Gomes deve retornar mais cedo ao Barça por conta de lesão

Vídeos destaque Hudson admite falta de confiança no elenco do São Paulo

Assim como o craque Lionel Messi não irá atuar pela Argentina no próximo jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo e voltará mais cedo ao Barcelona, o caso se repete em Portugal. O volante André Gomes, contratado pelos Catalães no meio do ano, se lesionou no último jogo da seleção européia e deve retornar a Espanha.

André Gomes sofreu uma lesão na perna direita na partida contra Gibraltar, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, vencida por Portugal pelo placar de 5 a 0. Não foi divulgado o grau da lesão do atleta e o tempo de recuperação.

O jogador ainda passará por exames médicos nesta semana. Caso não prossiga com a seleção, André desfalcará Portugal no jogo da próxima terça-feira, contra a Suíça.

Queridinho do Barça – Segundo publicado no jornal britânico The Sun, o Barcelona preferiu a compra de André Gomes a Pogba, ex-Juventus. A matéria conta que Juve e Barça tinham um acordo prévio pelo atleta, mas não seguiram em frente.

Recomendado para você