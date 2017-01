Amistoso entre Egito e Tunísia tem briga entre torcedores e policiais

Um amistoso entre Egito e Tunísia, no Estádio Internacional de Cairo, contou com cenas lamentáveis nas arquibancadas. Durante o duelo, que terminou 1 a 0 para o Egito, torcedores da seleção da casa entraram em conflito com policiais.

Dentro de campo, o único gol da partida saiu nos acréscimos do segundo tempo, com Marwan Mohsen anotando o tento.

O Estádio Internacional de Cairo não recebia um jogo de maior expressão desde 2012, pois passava por reformas. O estádio abriu a mais de um ano, mas recebeu o primeiro jogo da seleção do Egito apenas neste domingo.

Em 2012, o que ficou conhecido como Tragédia de Port Said, uma grande confusão entre torcedores e policiais deixou mais de 70 mortos. Desde então, estádios do país passaram por reformas para melhorar o sistema de segurança.

“Nós jogamos o amistoso para nos preparamos para a Copa Africana de Nações, e a Tunísia é um dos adversários mais fortes do continente”, avaliou o técnico Osama Nabih, em entrevista coletiva após o jogo.