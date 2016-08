Aguero é indiciado por cotovelada em jogador do West Ham

Fotos destaque Veja fotos no treino do Corinthians

O Campeonato Inglês mal começou e o Manchester City já pode perder um dos seus principais jogadores. O atacante argentino Kun Aguero foi indiciado pela Football Association (FA) por conduta violenta após uma cotovelada no jogador Winston Reid, do West Ham, na última partida, vencida pelos Citizens por 3 a 1.

O lance ocorreu aos 30 minutos do segundo tempo, quando a partida já estava 3 a 1 para o time de Aguero. O atacante argentino disputou uma jogada como zagueiro Winston Reid e acabou deixando o braço no rosto do adversário. A arbitragem, no entanto, não puniu o jogador em campo e não marcou falta no lance.

O jogador agora será julgado e pode pegar uma pena de três jogos. Aguero tem até o dia 31 de julho, próxima quarta-feira, para se posicionar sobre o caso.

Caso seja punido, Aguero pode ficar de fora do primeiro clássico entre Manchester City e Manchester United desta temporada. A partida colocará frente à frente os técnicos recém-chegados Pep Guardiola e José Mourinho, e acontece no dia 10 de setembro.

