Seleção Brasileira faz 6 a 0 na Bolívia em primeiro amistoso de 2017

A Seleção Brasileira feminina se saiu bem em seu primeiro teste de 2017. Realizando amistoso com a Bolívia neste domingo, na Arena da Amazônia, as brasileiras foram arrasadoras e venceram por 5 a 0, com gols de Fran, Cristiane, Marta, Bruna e Moron, contra.

Atuando com força máxima o Brasil não teve nenhuma dificuldade e tratou de controlar as ações logo a partir do apito inicial. Com um pouco mais de tranquilidade, a equipe verde e amarela relaxou no segundo tento, mas mesmo assim continuou balançando as redes.

O show brasileiro começou aos cinco minutos do primeiro tempo, com Fran cobrando falta com muita categoria, colocando a bola no ângulo. Em seguida, aos 24 minutos, Marta encontrou Cristiane após escanteio e a camisa 9 testou firme, no fundo do gol. Depois da assistência foi a vez da jogadora cinco vezes eleita a melhor do mundo deixar o dela, aos 43 minutos, recebendo sozinha de cara para a goleira e finalizando no canto direito.

Na volta do intervalo, o ritmo verde e amarelo estava menos intenso, mas mesmo assim, os gols continuaram saindo. Aos 12 minutos, Bruna decretou a goleada após Marta cruzar de três dedos; Moron acabou mandando para a própria meta ao tentar afastar cruzamento da camisa 10, aos 19, e aos 38 minutos, perto do final do duelo, Thaísa deu números finais ao encontro.

Depois da expressiva vitória deste final de semana a Seleção só volta a campo no dia 9 de junho. Também em amistoso, a equipe comandada por Emily Lima tem pela frente um clássico com a Argentina.