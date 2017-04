Gabi Nunes recebe Chuteira de Prata das mãos de Marta

Há pouco mais de dois anos no futebol feminino profissional, a atacante Gabi Nunes vem se destacando na modalidade. Dessa vez, o reconhecimento veio das mãos de seu maior ídolo no esporte. Aos 20 anos, a jogadora do Corinthians recebeu de Marta a Chuteira de Prata da Copa do mundo Sub20, após a goleada por 6 a 0 da Seleção Brasileira sobre a Bolívia, na Arena Amazônia.

Em 2016, a atacante se tornou vice artilheira da Copa do Mundo Sub-20 da Papua-Nova Guiné. Foram cinco gols em quatro jogos pela Seleção Brasileira, que levaram a jogadora até a conquista no último ano. Desde 2004 uma brasileira não conquistava um título individual no torneio da categoria.

Nas redes sociais, Gabi não economizou agradecimentos para falar do feito. Para ela, receber um prémio das mãos de Marta foi uma honra. “É uma pessoa que sempre admirei, ia aos estádios pra poder assisti-la, assistia vídeos (e assisto até hoje) de diversos dribles, gols e conquistas”, escreveu a premiada.

“Fiquei muito feliz. Não tenho nem explicação para descrever esse momento. Foi uma alegria grande ter recebido o prêmio da Marta, uma pessoa que admiro desde pequenininha”, disse a jogadora em entrevista ao canal da CBF.

Agora, jogando pela Seleção principal, ela reforça: “Todos os dias tento me empenhar para melhorar a forma tática, física e o que precisa para fazer um ótimo jogo e um ótimo treino.”

O jogo contra a Bolívia foi o primeiro desafio da Seleção verde e amarela em 2017. O próximo compromisso da equipe será outro amistoso, contra a Alemanha, no dia 4 de julho.