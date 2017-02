Brasil embala no segundo tempo e vence a Colômbia pelas Eliminatórias

O Brasil segue firme a sua busca por mais uma vaga no Mundial de futebol de areia. Nesta terça-feira, a Seleção Brasileira enfrentou a Colômbia, pelas Eliminatórias da Conmebol, realizada em Assunção, no Paraguai, e conseguiu mais uma grande vitória, desta vez pelo placar de 9 a 5.

Com a vitória, o Brasil chegou à liderança isolada do Grupo B das Eliminatórias, com seis pontos, e se aproximou da vaga para as semifinais do torneio, que deixaria a Seleção Brasileira muito próxima de conquistar a classificação para o Mundial de futebol de areia de 2017, que será realizado nas Bahamas e terá início no final do mês de abril.

O Brasil fez um primeiro tempo equilibrado com a Colômbia, que chegou a acertar duas bolas na trave. Porém, a experiência da Seleção Brasileira fez com que a equipe soubesse aproveitar suas oportunidades e garantisse uma boa vantagem na etapa inicial. O primeiro gol da equipe canarinho saiu em cobrança de pênalti de Mauricinho. Em seguida, a equipe verde e amarela ampliou em linda bicicleta de Catarino e fez mais um com Datinha completando chute embaixo da trave.

No segundo tempo, a Colômbia conseguiu aproveitar melhor suas chances e diminuiu o marcador em jogada de persistência de Medrano. Nos minutos seguintes, o Brasil chegou a acertar a trave com Daniel, mas teve dificuldades para balançar as redes. O alívio só veio em rebote aproveitado por Datinha, que marcou para deixar a Seleção com vantagem de 4 a 1. Após quebrar o clima de tensão depois de um período sem marcar, os brasileiros ainda fizeram mais dois gols com Lucão e Daniel. Ortega ainda descontou para os colombianos, mas Rodrigo apareceu para fazer o sétimo tento da equipe canarinho.

Tranquilo com a larga vantagem obtida nos dois primeiros períodos, o Brasil aproveitou o terceiro tempo para transformar a vitória em goleada. Logo no início, Mauricinho aproveitou um passe e se livrou do goleiro para marcar. Na sequência, Bruno Xavier acertou uma bicicleta e fez outro golaço para a Seleção. A Colômbia ainda conseguiu balançar as redes em mais três oportunidades com Riascos e Ortega (duas vezes). No entanto, a equipe canarinho administrou sua grande vantagem e pôde comemorar a vitória.

O Brasil volta a jogar pelo Grupo B das Eliminatórias da Conmebol já nesta quarta-feira, quando mede forças com o Peru, às 20h30(de Brasília).

Oito países já estão classificados para o Mundial de 2017: Bahamas, Taiti, Senegal, Nigéria, Polônia, Suíça, Portugal e Itália. As Eliminatórias da Conmebol darão três vagas à países Sul-Americanos para a disputa da competição.

Outros resultados desta terça-feira pelas Eliminatórias da Conmebol:

Peru 6×2 Venezuela

Uruguai 11×3 Bolívia