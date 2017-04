Com astro do futebol americano no banco, Mavs perdem para os Nuggets

Em jogo com pouco a disputar, Dallas Mavericks e Denver Nuggets entraram em quadra na noite da última terça-feira, no American Airlines Center, em uma partida que marcou homenagem a um atleta querido pela cidade de Dallas: o ex-quaterback dos Cowboys, Tony Romo. Do banco, o astro viu aos Mavs serem derrotados pela equipe visitante, pelo placar de 109 a 91.

Romo foi um dos símbolos do Dalas Cowboys ao longo da última década. A equipe, que é uma das mais valiosas da NFL, viu seu nome mais badalado anunciar aposentadoria no início de abril, aos 36 anos. O quarterback estava desde 2003 nos Cowboys e jamais atuou por outra franquia em sua carreira na NFL.

Para marcar sua despedida, o ex-atleta passou um dia como jogador da NBA, e passou por toda a preleção e ritual de pré-jogo junto ao elenco dos Mavericks. No confronto, não entrou em quadra, mas vestiu o uniforme da equipe e foi ao banco de reservas como parte integrante do elenco.

Sem chances de classificação aos playoffs da NBA, Mavs e Nuggets foram para a quadra apenas na intenção de cumprir tabela, em uma das últimas rodadas antes do início da pós-temporada. Melhor para os visitantes, que demonstraram mais vontade e conseguiram vencer, com direito a boa atuação de Gary Harris, anotando 20 pontos, oito assistências e oito rebotes.

E se Romo é o astro da cidade no futebol americano, o mesmo se aplica a Dirk Nowitzki no basquete. O alemão protagonizou outra boa atuação apesar da derrota de seu time, e deixou a quadra com 21 pontos e oito rebotes, sendo o cestinha do duelo