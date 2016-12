Avião de time da NFL desliza, sai da pista e equipe fica presa por 4 horas

O Minnesota Vikings, equipe de futebol americano que disputa a NFL, passou um por um susto na noite desta sexta. Após uma aterrissagem tranquila no aeroporto Wisconsin, a aeronave da Delta Airlines que levava o time deslizou e acabou saindo da pista, indo parar na grama.

Ao que tudo indica, o motivo pode ter sido a neve que caía no local no momento do pouso. Apesar do incidente, ninguém ficou ferido, mas a delegação dos Vikings teve que esperar quatro horas dentro do avião até ser resgatada pelos bombeiros.

A notícia foi divulgada pelo próprio Minnesota, que postou em uma rede social, dizendo: “Depois de um pouso seguro, o avião da equipe deslizou para fora da pista e ficou preso. Estamos esperando pacientemente para sair do avião”. Mais tarde, a equipe confirmou que toda a delegação já estava no hotel.

Os Vikings estão em Wisconsin para enfrentar o Green Bay Packers, em partida válida pela penúltima rodada da temporada regular da NFL. O confronto acontece neste sábado, às 16 horas.

Veja abaixo um vídeo divulgado pelo Minnesota Vikings.