Ex-pivô da seleção francesa de basquete morre em acidente de carro

A manhã da véspera de natal começou mais triste para o basquete francês e o esporte em si. O técnico Chalon-sur-Saône anunciou em suas redes sociais que o ex-pivô da seleção francesa de basquete, Pape Badiane, de 36 anos, morreu em um acidente de carro.

Badiane, apelidado de “Polvo” por seus longos braços, jogou durante cinco temporadas no Chorale Roanne, onde conquistou o título do Campeonato Francês em 2007. O pivô ainda atuou no Le Mans e no Poitiers antes de se aposentar prematuramente por lesões nos ligamentos do pulso.

“Pope deixou uma imagem duradoura de um capitão sorridente e acessível dentro e fora das quadras e de um grande jogador de basquete”, comunicou o clube em que o pivô de 2,06 metros fez mais sucesso na carreira.

Pela seleção francesa, Badiane atuou em 23 partidas entre 2007 e 2008, fazendo parte do elenco que jogou a Euroliga de 2007. Na competição, a França acabou eliminada nas quartas de final para a Rússia, equipe que seria a campeã do torneio.

“Fiquei sabendo da morte de Pape Badiane quando acordei. Horrível, terrível. Não tenho palavras para isso. Condolências a todos os seus familiares”, lamentou o ala-armador francês do Charlotte Hornets, time da NBA, Nicolas Batum.