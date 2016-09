Após parar vaias, Buffon recebe agradecimento do presidente francês

São Paulo Treino do São Paulo: Veja as fotos

A atitude de Gianluigi Buffon antes do amistoso entre Itália e França na última quinta-feira foi tema de conversa entre os líderes dos dois países durante a reunião da cúpula do G20, em Hanghzou, na China. O goleiro parou as vaias da torcida italiana ao hino francês antes do duelo e ainda puxou aplausos à “Marselhesa” no estádio San Nicola, na cidade de Bari.

“Depois do encontro de hoje, François Hollande (presidente da França) me agradeceu pelo gesto de Buffon de interromper as vaias à Marselhesa e puxar um grande aplauso de todo o estádio de Bari”, relatou nesta segunda-feira o primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi.

“Os esportistas podem fazer muito em termos de mensagens educativas. O capitão Buffon demonstrou isso. E creio que toda a Itália tem orgulho dele. Temos valores que são muito maiores que a incivilidade daqueles que somente vaiam”, completou o premiê.

Apesar da boa atitude de Buffon, a Itália saiu de campo derrotada por 3 a 1, no último amistoso antes da estreia da equipe nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. Nesta segunda-feira, Às 15h45 (de Brasília), a Azzurra inicia a campanha rumo ao Mundial da Rússia contra a seleção de Israel, em Haifa.

Recomendado para você