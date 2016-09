Power é liberado pelos médicos e ainda sonha com o título da Indy

Vídeos destaque Chama paralímpica é acesa em cerimônia no Museu do Amanhã

A Fórmula Indy terá sua última corrida da temporada 2016 em Sonoma, no dia 18 de setembro. E um dos postulantes ao título é Will Power, da Penske. Porém, por pouco, o piloto não acabou fora da prova decisiva.

Na corrida de Watkins Glen, na 39ª volta, o australiano sofreu um acidente, após seu carro tocar outro veículo, e sair da pista. A batida não foi das mais fortes, mas mesmo assim o piloto precisou ser liberado pelos médicos da Indy.

“Will está bem, ele fez dois testes sofisticados, para analisar as chances de ter havido concussão, e passou em ambos”, explicou o médico Stephen Olvey, um dos responsáveis pelo exame. Assim, Power foi confirmado em Sonoma.

O atual líder do campeonato é o francês Simon Pagenaud, da mesma equipe. O europeu soma 555 pontos, com quatro vitórias ao longo da temporada, mesmo número do australiano, que tem 512 no total. Apenas os dois têm chances de levar o título de 2016.

Na corrida final, a pontuação é dobrada, e Power ainda sonha com o bicampeonato da categoria. Ele foi campeão em 2014. Para evitar a conquista inédita de Pagenaud, Will, caso vença a prova, precisará torcer para que o francês termine, no máximo, em quinto lugar.

