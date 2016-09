Pagenaud vence GP de Sonoma e conquista título da Fórmula Indy

Next

Coletiva do técnico Ricardo Gomes após derrota do São Paulo

A Fórmula Indy conheceu neste domingo o grande campeão da temporada. O francês Simon Pagenaud venceu o GP de Sonoma, na Califórnia, e conquistou o título da principal competição de automobilismo dos Estados Unidos.

O piloto da equipe Penske havia largado na pole position e confirmou o favoritismo em prova sem muitas emoções. Seu grande rival do campeonato, o australiano Will Power acabou sofrendo complicações com o carro e terminou a prova na 20ª posição.

Já o brasileiro Helio Castroneves, quarto colocado no ranking geral, chegou a permanecer na liderança, mas terminou em sétimo lugar. O também brasileiro Toni Kanaan acabou se envolvendo em acidente ainda na primeira volta da prova e, depois de figurar na última colocação, conseguiu chegar em 13º.

Este foi o primeiro título de Pagenaud na Fórmula Indy. O francês de 32 anos tinha como melhor resultado um terceiro lugar geral na temporada de 2013. Campeão de 2014 e companheiro de Pagenaud na equipe Penske, Will Power terminou na segunda colocação pela quarta vez em sua carreira.

