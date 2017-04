Hinchcliffe vence em Long Beach; pole, Castroneves termina em nono

A emoção tomou conta do GP de Long Beach neste domingo. Segunda do calendário anual da Fórmula Indy, a etapa teve como vencedor da edição de 2017 o canadense James Hinchcliffe, da Schmidt Peterson Motorsport, que aproveitou uma bandeirada amarela no final da corrida para sair com o primeiro lugar.

Esperança de título brasileiro depois de ter garantido a pole position da prova pelo terceiro ano consecutivo, Helio Castroneves, da Penske, decepcionou. Ele teve problemas na largada e acabou terminando o dia na nona colocação. Outro brasileiro da Indy, Tony Kanaan, da Chip Ganassi, largou em 11º e terminou a prova em 15º.

Além de Hinchcliffe, o pódio foi composto por Sebatien Bourdais, da Dale Coyne, que chegou em segundo, seguido por Josef Newgarden, da Penske. Os resultados desta tarde mantiveram Bourdais no primeiro lugar da tabela geral, à frente do vencedor desta tarde.

Os brasileiros não estão tão bem no ano e terão muito trabalho pela frente para se aproximar do pelotão da frente da classificação. Castroneves é o sexto colocado enquanto Kannan aparece na modesta 16ª posição.

Depois do GP da Califórnia, a Indy retorna aos trabalhos somente daqui a duas semanas. Ainda em solo norte-americano, no dia 23 de abril acontecerá o Grande Prêmio do Alabama.