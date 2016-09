Dixon vence etapa de Watkins Glen da Indy; Helio Castroneves é terceiro

Neste domingo foi realizada a etapa de Watkins Glen da Fórmula Indy, que teve a vitória do atual campeão mundial Scott Dixon, seguido por Josef Newgarden e Helio Castroneves, melhor brasileiro na prova. Tony Kanaan sofreu com problemas no pneu do carro e terminou apenas na 19ª posição.

A corrida de Watkins Glen foi marcada por diversos acidentes. Logo na largada, alguns pilotos se envolveram em uma confusão. Mikhail Aleshin e Juan Pablo Montoya rodaram na pista depois de disputa por posição com Max Chilton e Jack Hawksworth.

O mesmo Aleshin teve outro problema na 14ª volta, que o obrigou a abandonar a corrida. O pneu traseiro do carro do piloto russo estourou e o impediu de continuar na disputa. Outro corredor que não completou a prova foi o australiano Will Power, que se chocou com Charlie Kimball na 38ª volta, e praticamente deu adeus às chances de título.

Com o azar de Power, quem se deu bem foi o líder da temporada Simon Pagenaud, que mesmo chegando em sétimo, conseguiu aumentar a diferença na liderança do ranking para 43 pontos e ficou ainda mais perto do título.

A corrida foi de extremos para os brasileiros. Enquanto Helio Castroneves celebrou o terceiro lugar, que o manteve na quarta posição no campeonato, Tony Kanaan não teve a mesma sorte e cruzou a linha de chegada na 19ª colocação. O resultado adverso fez com que Kanaan caísse para sexto na classificação geral.

Recomendado para você