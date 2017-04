Wehrlein retorna às pistas pela Sauber neste final de semana

A Fórmula 1 tem novidade para este final de semana: Pascal Wehrlein deve voltar às pistas pela Sauber. O anúncio foi feito no twitter da equipe nesta terça-feira e confirmado pelo piloto também nas redes sociais. “Voltando este final de semana em Bahrein”, escreveu ele.

O alemão ficou fora das duas primeiras etapas de 2017, na Austrália e na China, devido a uma lesão sofrida nas costas durante a Corrida dos Campeões em janeiro deste ano, na Flórida. Ele colidiu com Felipe Massa enquanto disputavam posição. Wehrlein foi substituído pelo piloto reserva da Ferrari, Antonio Giovinazzi, em Melbourne e Shanghai.

Neste final de semana, os pilotos se confrontam no Circuito Internacional do Bahrein. Será a 22ª corrida do alemão na F1. No último ano, sua colocação foi 13º.