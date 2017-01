Valtteri Bottas teria visitado fábrica da Mercedes para testes, diz site

Os rumores da ida do finlandês Valtteri Bottas para a Mercedes ganharam um capítulo importante no início desta semana. Segundo o site norte-americano Motorsports, o piloto da Williams teria ido à fábrica da equipe alemã antes do Natal para realizar testes e a possibilidade de uma transferências para ser o substituto de Nico Rosberg aumentou ainda mais.

Apesar das informações não terem sido confirmadas oficialmente, fontes do site norte-americano afirmam que o piloto finlandês já teria se sentado no carro da Mercedes de 2017 para fazer o planejamento de seu assento e passado por preparativos técnicos com os engenheiros da equipe para a próxima temporada.

As especulações ganham ainda mais força por conta de outras notícias dos bastidores da Fórmula 1. Uma delas é a proximidade do acerto de Pascal Wehrlein com a Sauber. O piloto alemão, que é reserva da Mercedes, era um dos cotados para assumir a vaga de Nico Rosberg, que se aposentou após o título na última temporada. No entanto, a inexperiência de Wehrlein era vista como um empecilho para que ele fosse o escolhido para ocupar a vaga. Uma confirmação de sua saída deixariam as opções da equipe inglesa ainda mais restritas.

Outro fator que poderia aproximar a ida de Valtteri Bottas para a Mercedes é a possibilidade do retorno de Felipe Massa, que havia se aposentado da Fórmula 1, à Williams.

A equipe inglesa, que contratou o jovem Lance Stroll para substituir o brasileiro, estava relutante em liberar Valtteri Bottas porque queria um piloto experiente para formar dupla com o canadense, que possui apenas 18 anos e fará sua estreia na Fórmula 1. No entanto, Felipe Massa teria assinalado positivamente para voltar de sua aposentadoria e retornar à Williams. Com isso, esta vaga de um piloto com mais rodagem na categoria seria preenchida e deixaria Bottas livre para se transferir.