Silverstone pode ficar de fora da F1 após 2019 por questões financeiras

O tradicional Circuito de Silverstone pode estar de saída da Fórmula 1. Em carta enviada pelo presidente do conselho de administração do clube, John Grant, aos membros do British Racing Drivers’ Club, entidade que controla a pista, foram reveladas dificuldades financeiras para administrar a prova. O documento foi mostrado pela rede de TV britânica ITV.

“A diretoria gostaria de preservar o GP de Silverstone por muitos anos, mas apenas se a realização fizer sentido. Temos que preservar nosso clube contra potenciais riscos de anos difíceis”, escreveu John Grant, revelando as dificuldades de manter a prova devido ao aumento dos valores no acordo.

O GP de Silverstone possui um contrato com validade de 17 anos, firmado em 2009. O vínculo, no entanto, possui uma cláusula que afirma que os organizadores podem quebrar o acordo no final de 2019, contanto que Bernie Ecclestone, CEO da Fórmula 1, seja informado sobre o assunto antes da edição da prova em 2017.

Apesar da possibilidade de saída, John Grant afirma que tenta diversas alternativas para que o GP de Silverstone siga ocorrendo. O mandatário, porém, disse que tomará uma decisão até o meio do ano para que as formalidades presentes no contrato sejam cumpridas.

“Sem algumas mudanças na equação econômica, o risco e o retorno não estão em um nível aceitável, e estamos explorando diversas formas para poder alterar isto”, afirmou John Grant. “Entre as alternativas, a diretoria considera se deve noticiar antes da prova de 2017 (como requisitado) nossa intenção de acionar a cláusula de quebra de contrato no final de 2019. Esta não é uma decisão simples, mas iremos considerar todas as implicações antes de uma conclusão no meio do ano”, completou.

O GP de Silverstone é uma das provas mais tradicionais do automobilismo, inclusive inaugurando a primeira temporada da história do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA. A edição deste ano será a 10ª corrida do Mundial de 2017 e será realizada no dia 16 de julho.