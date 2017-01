Silverstone entra em contato com governo britânico por sequência na F1

O futuro do Grande Prêmio da Inglaterra na Fórmula 1 segue indefinido. Após dificuldades financeiras para manter a corrida no tradicional Circuito de Silverstone terem sido reveladas, Derek Warwick, presidente do British Racing Drivers’ Club (BRDC), entidade que controla a pista, revelou que iniciou conversas com o governo a fim de conseguir alguma ajuda para manter a F1.

“Tenho o sentimento de que não podemos ficar sem o GP da Grã-Bretanha e não podemos ficar sem Silverstone, então algum compromisso será selado, ou com Bernie ou com quem está assumindo agora, que é a Liberty. Nós entendemos que eles ainda querem ganhar dinheiro, pois é isso que eles fazer. Mas há uma luz no final do túnel, e teremos corridas depois de 2019. Estamos conversando com o governo para ver se eles podem nos ajudar. Até o Bernie está nos ligando e dizendo: ‘vamos marcar uma reunião e conversar sobre isso'”, disse ao Autosport International.

O GP de Silverstone possui um contrato com validade de 17 anos, firmado em 2009. O vínculo, no entanto, possui uma cláusula que afirma que os organizadores podem quebrar o acordo no final de 2019, contanto que Bernie Ecclestone, CEO da Fórmula 1, seja informado sobre o assunto antes da edição da prova em 2017.

“Enviamos uma carta aos nossos membros, dando uma atualização sobre Silverstone. Há a possibilidade de ativar uma cláusula de quebra antes do Grande Prêmio deste ano, mas não se preocupem, temos 100% de certeza de que estaremos nos próximos três anos, até 2019”, finalizou Warwick.