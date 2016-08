Rosberg vence prova caótica, mas Hamilton mantém ponta do Mundial

O alemão Nico Rosberg viu apenas pelo retrovisor o início caótico de corrida no Grande Prêmio da Bégica de Fórmula 1. O piloto da Mercedes ficou longe das confusões e voltou a vencer na categoria de elite do automobilismo mundial depois de quatro provas de jejum, mas não tirou de Lewis Hamilton a ponta do Mundial. O britânico se deu bem com os incidentes dos adversários e foi o terceiro, atrás também do australiano Daniel Ricciardo.

A corrida em Spa foi marcada por confusões nas primeiras voltas. Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen e Max Verstappen se tocaram na curva inicial, que também teve incidentes com outros pilotos. Mas o principal acidente foi a forte batida de Kevin Magnussen na saída da Eau Rouge.

O piloto da Renault perdeu o controle de seu carro e acertou com força a barreira de pneus na sexta volta. Ele saiu dos escombros rapidamente e sem aparentar ferimentos graves, mas a batida fez a prova ser paralisada por cerca de 20 minutos para que a área de proteção fosse reparada.

Rosberg manteve-se alheio ao início caótico de corrida em Spa, não foi ameaçado em nenhum momento e recebeu a bandeira quadriculada na primeira colocação, a mesma em que largou. A prova só não foi perfeita para o alemão porque o conturbado começo de corrida beneficiou Lewis Hamilton, seu rival pelo título e que largou da última fila.

O britânico cumpria punição por exceder o limite de unidades de potência da temporada e esperava lutar por um lugar na zona de pontuação. Quando o acidente de Magnussen causou bandeira vermelha, no entanto, ele já estava na quinta colocação. Foi o terceiro, conseguindo um lugar no pódio com o vencedor Rosberg e o australiano Daniel Ricciardo, segundo.

Nico Hulkenberg foi o quarto, logo à frente de Sergio Pérez, seu companheiro na equipe Force India. Sebastian Vettel ficou em sexto, seguido por Fernando Alonso, Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Felipe Massa fez prova regular e acabou a prova na décima posição, a mesma em que começou. Felipe Nasr foi o 17º, último entre os pilotos que completaram as 44 voltas em Spa.

O caótico começo de corrida em Spa-Francorchamps permitiu a Lewis Hamilton se manter na liderança do Mundial de Fórmula 1. Ele tem 232 pontos, com nove de vantagem para Rosberg – o britânico tinha vencido seis das últimas provas do calendário. A próxima corrida da temporada é o GP da Itália, em Monza, em 4 de setembro.

A expectativa por um início de prova agitado no Grande Prêmio da Bélgica foi confirmada já na primeira curva. Na segunda posição, Max Verstappen largou mal e foi ultrapassado pelas Ferraris de Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. O holandês da Red Bull tentou se recuperar utilizando a linha de dentro do circuito para fazer a curva inicial, e acabou jogando o finlandês para cima do alemão, forçando um toque entre companheiros de equipe.

Felipe Massa se deu bem com a confusão entre os ponteiros e pulou para a quarta colocação na volta inicial, mas a classificação voltou a sofrer grandes alterações nos dois giros seguintes. Verstappen e Raikkonen precisaram ir aos boxes para reparar o carro após o toque. Felipe Nasr teve um pneu furado. O mesmo aconteceu com Carlos Sainz, que também teve sua asa traseira danificada e foi obrigado a abandonar.

Com o carro do espanhol da Toro Rosso na área de escape, a organização adotou o safety car virtual, que limita a velocidade dos pilotos na pista. Massa aproveitou a oportunidade e foi aos boxes para trocar os pneus supermacios pelos macios já na terceira volta. Rosberg era o grande beneficiado com a confusão entre os pilotos que poderiam ameaçar sua liderança.

A prova sofreu nova reviravolta na sexta volta, quando o dinamarquês Kevin Magnussen sofreu um forte acidente na Eau Rouge. O piloto saiu rapidamente do carro e aparentemente sem ferimentos graves, mas a batida forçou a entrada do safety car – a maioria dos competidores aproveitou a situação para ir aos boxes e trocar pneus. Quando os pilotos davam o nono giro no circuito, a prova foi paralisada para que a organização pudesse reparar a barreira de proteção atingida pelo dinamarquês.

A interrupção da corrida beneficiou os pilotos que não tinham feito pit-stops, já que eles puderam trocar de pneus durante a bandeira vermelha. Rosberg se aproveitou da situação, assim como Lewis Hamilton. O britânico, que largou em 21º, iniciou a prova com compostos médios em seu carro e escalou o pelotão com os acidentes e paradas para troca de pneus dos adversários, foi para a relargada na décima volta em quinto e já com pneus macios em sua Mercedes. O alemão trabalhou com outra estratégia, e substituiu os compostos macios pelos médios.

Hamilton precisou de apenas duas voltas para tomar a quarta colocação de Fernando Alonso e começar a caça a Nico Hulkenberg. Seis giros depois já ocupava a terceira colocação. A prova parecia perfeita para o britânico até sua parada para troca de pneus, em que a Mercedes demorou a liberá-lo, fazendo o perder segundos importantes.

Ele foi obrigado a parar novamente na 33ª volta para recolocar os compostos médios em seus carros e retornou à pista em quarto, perdendo um posto para Hulkenberg. Mas no giro seguinte reassumiu a terceira colocação, em manobra que definiu os pilotos que subiram ao pódio.

Rosberg passou toda a prova sem ser ameaçado na posição de honra da corrida, assim como aconteceu com o australiano Daniel Ricciardo na segunda colocação, até completarem as 44 voltas em Spa-Francorchamps.

Veja o resultado do Grande Prêmio da Bélgica de F1:

1: Nico Rosberg (ALE/Mercedes)

2: Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull)

3: Lewis Hamilton (ING/Mercedes)

4: Nico Hulkenberg (ALE/Force India)

5: Sergio Pérez (MEX/Force India)

6: Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

7: Fernando Alonso (ESP/McLaren)

8: Valtteri Bottas (FIN/Williams)

9: Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)

10: Felipe Massa (BRA/Williams)

11: Max Verstappen (HOL/Red Bull)

12: Esteban Gutiérrez (MEX/Haas)

13: Romain Grosjean (FRA/Haas)

14: Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso)

15: Jolyon Palmer (ING/Renault)

16: Esteban Ocon (FRA/Manor)

17: Felipe Nasr (BRA/Sauber)

Não completaram:

Kevin Magnussen (DIN/Renault)

Marcus Ericsson (SUE/Sauber)

Carlos Sainz Jr. (ESP/Toro Rosso)

Jenson Button (ING/McLaren)

Pascal Wehrlein (ALE/Manor)

