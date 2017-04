Raikkonen lamenta início de temporada sem pódio: “Frustrante”

Se Sebastian Vettel conquistou bons resultados para a Ferrari nas duas primeiras corridas da temporada de 2017 da Fórmula 1, Kimi Raikkonen ainda busca embalar no campeonato. Apesar de pontuar nas duas provas, o finlandês não subiu ao pódio, e revelou que não está satisfeito com seus resultados no ano.

No Grande Prêmio da Austrália, corrida que abriu a temporada de 2017 da Fórmula 1, Raikkonen terminou na quarta colocação. Na China, no último fim de semana, o finlandês foi o quinto, enquanto Vettel foi primeiro e segundo, respectivamente. Por isso, o piloto ainda não está animado com suas performances.

“É sempre doloroso quando você não tem um bom resultado. Eu tenho estado neste esporte por tempo suficiente, e muitas vezes você não está rindo e feliz. É parte do trabalho, é frustrante, mas eu sei o que precisamos, e temos uma visão muito clara do que queremos fazer”, disse o finlandês ao Autosport.com.

Apesar do início abaixo do esperado, já que a Ferrari foi o principal destaque dos testes da pré-temporada da Fórmula 1, Raikkonen está confiante de que tanto ele quanto a equipe podem alcançar os objetivos.

“Estou confiante de que podemos chegar onde queremos estar. Precisamos começar a marcar muitos pontos para ficar na luta, mas será um longo ano. É decepcionante terminar em quinto lugar, mas vou levar esses pontos e espero estar em uma posição melhor na próxima corrida. Há muito potencial, mas só temos que fazer um trabalho melhor”, finalizou.

