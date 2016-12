Pirelli anuncia compostos de pneus para as duas primeiras provas de 2017

Nesta quinta-feira, a Pirelli, fornecedora única de pneus da Fórmula 1, anunciou os compostos para as duas primeiras corridas da temporada 2017 da categoria, realizadas na Austrália e na China.

Para a primeira corrida do ano, no dia 26 de março, realizada no Circuito de Albert Park, na Austrália, as equipes terão pneus ultramacios, supermacios e macios.

Já para o Grande Prêmio da China, em 9 de abril, os compostos utilizados serão supermacios, macios e médios. Vale destacar que tanto o ultramacio, na Austrália, quanto o supermacio, na China, são obrigatórios no Q3, e os outros devem ser usados durante as provas.

Contudo, a principal mudança em relação aos pneus para a próxima temporada diz respeito ao tamanho. A fim de que os pilotos ganhem alguns segundos por volta, os compostos terão tamanhos diferentes daqueles utilizados em 2016.

A largura dos pneus traseiros aumentou cerca de 25%, passando de 325mm para 405mm. Além disso, a largura dos pneus dianteiros também será diferente, indo de 245mm para 305mm.