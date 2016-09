Mercedes e Ferrari testam novos pneus da Fórmula 1

Next

Os pneus que serão utilizados pelas equipes de Fórmula 1 na temporada de 2017 foram colocados para testes de duas das principais escuderia da categoria. Mercedes e Ferrari levaram à pista os novos equipamentos, 25% mais largos dos que os atuais, nos circuitos de Paul Ricard e Barcelona.

A Mercedes trabalha com os novos pneus da Pirelli em Paul Ricard, na França. O alemão Pascal Wehrlein, que disputa o Mundial pela Manor, mas tem contrato com a montadora alemã, completou 223 voltas usando os novos compostos: 134 na terça-feira e 89 nesta quarta. Ele volta à pista na quinta, para o dia final de trabalhos.

Já a Ferrari utilizou seus pilotos titulares nos testes no circuito de Montmeló, em Barcelona. Sebastian Vettel completou 156 voltas com os pneus mais largos, nesta quarta-feira, último de trabalho da escuderia italiana. Na terça, Kimi Raikkonen deu 111 giros no autódromo catalão.

Os pneus mais largos fazem parte do esforço da F1 em deixar os carros mais rápidos para a próxima temporada da categoria. Em 21 e 22 de setembro, a Mercedes voltará a trabalhar ao lado da Pirelli para testar os compostos de chuva de 2017.

