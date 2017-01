Massa exalta volta à Williams: “Não teria retornado para outra equipe”

Nesta segunda-feira, uma das principais notícias do mundo esportivo foi o retorno de Felipe Massa à Fórmula 1. Após anunciar sua aposentadoria da categoria em 2016, o brasileiro assinou um contrato de um ano com a Williams, equipe que defendeu nas últimas três temporadas. Questionado sobre a decisão de voltar à F1 após tão pouco tempo, o piloto revelou que a vontade de ajudar e de voltar a defender a equipe britânica falou mais alto.

“Minha intenção era correr em algum lugar, porque ainda tenho paixão por correr e competir. Também sinto um grande amor pela Williams e aproveitei os últimos três anos com o time. Portanto, voltar para ajudar a dar estabilidade e experiência para impulsionar as coisas em 2017 foi algo que eu senti que era o certo a fazer. Meu retorno não é sobre ver a F1 como a melhor opção, mas sim por ver a Williams com a melhor opção. Não teria retornado para qualquer outra equipe”, disse.

Questionado sobre os principais motivos que o fizeram desistir, pelo menos por uma temporada, da aposentadoria, Massa exaltou o carinho dos torcedores, e mais uma vez destacou a importância do fato de ser a Williams, equipe que defende desde 2014.

“O que aconteceu no fim da última temporada, com o inesperado anúncio da aposentadoria do Nico, provocou uma virada única nos eventos. Quando a mídia começou a noticiar que eu poderia voltar, fiquei tocado de tantos fãs que gostariam de me ver de volta ao esporte. Este certamente foi um fator decisivo. E, no final das contas, eu recebi uma oferta que não poderia recusar. É a Williams!”, continuou o piloto.

Felipe chega para substituir seu ex-companheiro de time, Valtteri Bottas, que se transferiu para a Mercedes para ocupar o ludar deixado por Nico Rosberg na escuderia alemã. “Ir para o atual campeão mundial é uma ótima oportunidade para Valtteri. Ele é um piloto talentoso e foi ótimo trabalhar ao lado dele por três anos. Desejo a ele tudo de melhor no novo capítulo de sua carreira”, finalizou Felipe.