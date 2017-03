Massa é penúltimo em segundo teste do dia; Vettel mantém ponta

Os treinos da tarde desta quinta-feira marcaram o fim do sétimo dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1. Contudo, nenhum piloto conseguiu superar o tempo de Sebastian Vettel conseguido pela manhã, e o alemão terminou na ponta. Já Felipe Massa, que não havia ido à pista anteriormente, foi apenas o 12º.

Se no primeiro treino do dia os carros estavam rápidos, no teste desta tarde as equipes utilizaram mais combustível, a fim de realizar uma simulação de corrida. Dessa maneira, o dia acabou com Vettel na ponta, seguido por Lewis Hamilton e Esteban Ocon.

Daniil Kvyat seguiu na quarta colocação, enquanto Kevin Magnussen melhorou o desempenho de sua Haas, e pulou para a quinta colocação. Já Valtteri Bottas colocou a Mercedes apenas na oitava posição.

Por sua vez, Felipe Massa terminou apenas com o 12º tempo, na penúltima posição, após terminar na primeira e na segunda colocações na terça e na quarta, respectivamente. Porém, o brasileiro terminou à frente de seu companheiro de equipe, Lance Stroll.

Nesta sexta-feira acontece o último dia dos testes da pré-temporada da Fórmula 1. A primeira corrida do ano acontece no dia 26 de março, na Austrália.

Confira abaixo os tempos dos testes desta quinta-feira.

1: Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) – 1min19s024

2: Lewis Hamilton (ING/Mercedes) – 1min19s352

3: Esteban Ocon (FRA/Force India) – 1min20s161

4: Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) – 1min20s416

5: Kevin Magnussen (DIN/Haas) – 1min20s504

6: Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) – 1min20s824

7: Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) – 1min21s348

8: Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) – 1min21s819

9: Pascal Wehrlein (ALE/Sauber) – 1min22s347

10: Jolyon Palmer (ING/Renault) – 1min22s418

11: Marcus Ericsson (SUE/Sauber) – 1min23s330

12: Felipe Massa (BRA/Williams) – 1min24s443

13: Lance Stroll (ING/Williams) – 1min24s863