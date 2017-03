Massa comemora desempenho em Barcelona: “Muito satisfeito”

O quinto dia de testes da pré-temporada de Fórmula 1, que acontece em Barcelona, na Espanha, foi especial para Felipe Massa. O brasileiro completou 168 voltas no circuito catalão e terminou o dia com o melhor tempo, ao cravar 1min19s726. O piloto da Williams comemorou o desempenho desta terça-feira e se mostrou satisfeito.

“Sem dúvida foi um dia positivo. Fico muito feliz por fazer 168 voltas, e poderia ter sido ainda mais se não fosse a bandeira vermelha. Chegar aqui depois de ter perdido dois dias, fazer 168 voltas, testar tudo o que poderíamos testar, corrida à tarde, acertos. Estou muito satisfeito”, declarou.

A atuação de Massa na Catalunha aumentou as expectativas acerca do que a Williams pode fazer na temporada. O brasileiro, entretanto, tratou o assunto com cautela e afirmou que ainda não é possível fazer avaliação, apesar de os ânimos na equipe inglesa estarem melhores depois do que foi apresentado nesta terça.

“Acho que ninguém consegue fazer isso nesse momento. Vamos conseguir fazer na classificação da Austrália. Parece uma desculpa, mas é a realidade: enquanto não estiver todo mundo andando com o melhor em cima do carro, é impossível saber onde está. Mas posso dizer que foi um dia muito positivo e as pessoas na equipe estão com uma cara bem mais alegre do que na semana passada”, avaliou.

Massa retorna às atividades em Barcelona na manhã desta quarta-feira. À tarde, o estreante Lance Stroll assumirá o comando do novo carro da Williams. A tendência é que os pilotos se revezem no volante na quinta-feira. Na sexta, Stroll teria o dia inteiro para pilotar. A temporada de 2017 da Fórmula 1 tem início programado para o dia 26 deste mês, no Grande Prêmio da Austrália.