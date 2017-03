Massa celebra sexto lugar em Melbourne: “Nada mau para um idoso”

Os olhares estavam voltados para o primeiro duelo do ano entre Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, na madrugada deste domingo, no GP da Austrália de Fórmula 1. No entanto, um pouco mais longe dos dois pilotos, na sexta colocação, estava o brasileiro Felipe Massa, que retornava as pistas depois de ter cancelado sua aposentadoria. O piloto da Williams teve grande desempenho, e comemorou a boa posição no primeiro GP da temporada 2017.

“Nada mau para um idoso! Eu estou muito contente com o resultado, gostaria de parabenizar toda a minha equipe”, comemorou Massa, bem humorado.

O piloto largou na sétima colocação, mas logo na largada conseguiu pular para a sexta posição. Conhecido por suas boas largadas, Massa aproveitou a primeira curva no circuito em Melbourne para deixar para trás Romain Grosjean, da equipe Haas.

“Definitivamente foi uma grande corrida. Eu sabia que o mais importante era ultrapassar o Grosjean na largada, porque a competição com os pilotos da frente, como os da Ferrari, Mercedes e Red Bull, seria muito difícil”, avaliou Massa.

Com o sexto lugar no GP da Austrália, Felipe Massa somou oito pontos no Mundial de Pilotos e ocupa a sexta colocação. A corrida deste domingo foi a primeira do piloto brasileiro em seu “retorno” a F1. Em dezembro de 2016, Massa anunciou que iria se aposentar das pistas, no entanto, um convite da Williams fez o piloto renovar por mais uma temporada.

A próxima parada da F1 é na China. O Grand Prix de Xangai acontece no final de semana do dia 09 de abril, e é a segunda etapa de um total de 20 corridas.