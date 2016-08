Magnussen utilizará chassi reserva em Monza após batida em Spa

O dinamarquês Kevin Magnussen precisará usar o chassi reserva da equipe Renault no Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1. O original foi danificado no forte acidente do início do GP da Bélgica. Apesar do estrago no carro, o piloto escapou da batida apenas com um corte no tornozelo esquerdo.

Magnussen bateu na saída da Eau Rouge na sexta volta da prova em Spa-Francorchamps no último domingo. O acidente causou bandeira vermelha na corrida já que a barreira de proteção de pneus precisou ser reconstruída para que a disputa continuasse.

“O acidente foi claramente forte e o dano é muito grande para que o carro seja utilizado na Itália. O reserva será o carro de Kevin em Monza e teremos outro chassi como extra”, disse o diretor-técnico da Renault, Nick Chester.

A equipe francesa divulgou na terça-feira que Magnussen tinha passado em exames médicos que indicavam que ele estaria apto a correr no próximo fim de semana. O piloto dinamarquês deve ser submetido aos testes oficiais da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) na quinta, um dia antes do início das atividades em Monza.

Recomendado para você