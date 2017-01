Hulkenberg elogia acerto com a Renault e se diz motivado para 2017

O alemão Nico Hulkenberg deixou a Force India no fim de 2016. Se ficasse sem equipe, poderia ser uma opção para a Mercedes, após a aposentadoria do atual campeão mundial da categoria, Nico Rosberg. Mas o piloto acertou com a Renault, e não se arrepende.

“Eu não tive nenhuma intenção de ir para a Mercedes, até porque já estava apaixonado pela minha nova ‘noiva’: a Renault”, afirmou, em entrevista ao site oficial da F1, o piloto, de 29 anos, que encerrou passagem de três temporadas pela Force India.

Ele também falou sobre a aposentadoria do compatriota Rosberg, e lamentou a decisão. “É uma pena que ele não volte para defender seu título. Mas com certeza ele fez o que achou melhor, e está certo”, pontuou Hulkenberg.

Sobre as expectativas para 2017, o piloto crê que o trabalho forte da Renault renderá frutos à escuderia. “Estamos trabalhando forte, para diminuir a diferença para as principais equipes. Estou muito motivado”, garantiu o corredor.

Em 2016, a equipe francesa somou apenas oito pontos, ficando em nono no Mundial de Construtores, à frente de Sauber e Manor. Assim, a expectativa é de que neste ano, com Hulkenberg e o britânico Jolyon Palmer, as coisas sejam melhores. A F1 começa no dia 26 de março, no Grande Prêmio da Austrália.