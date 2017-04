Hamilton conquista 54ª vitória e projeta “melhor temporada da carreira”

O britânico Lewis Hamilton conquistou na madrugada deste domingo sua 54ª vitória na Fórmula 1. O piloto da Mercedes guiou seu carro de ponta a ponta no GP de Xangai, na China, e aumentou seu número de vitórias. O britânico é o segundo maior vencedor de provas na história da categoria, atrás apenas de Michael Schumacher, com 91.

Hamilton não teve problema para confirmar o favoritismo e conquistar a vitória no Circuito Internacional de Xangai. A bordo de sua Mercedes, o britânico não chegou a ser incomodado por nenhum outro piloto, e venceu com tranquilidade. Com o resultado, Hamilton igualou o número de pontos do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, e divide a liderança do Mundial de Pilotos com o rival.

“Essa temporada tem tudo para ser a melhor da minha carreira”, afirmou o piloto da Mercedes ao subir ao lugar mais alto do pódio.

O piloto, tricampeão da categoria, mostrou que acredita em um maior equilíbrio na temporada 2017 da Fórmula 1. Há três anos a Mercedes vence o Mundial de Pilotos e de Equipes.

“Eu acredito que será o campeonato mais disputado em qual eu já estive envolvido. A Ferrari vem fazendo um grande trabalho, assim como nós”, disse.

A próxima parada da Fórmula 1 é no Bahrein. Os pilotos aceleram seus carros no dia 16 de abril, às 12h00 (de Brasília), para o terceiro Grand Prix do ano.