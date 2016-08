Magnussen bate forte em Spa e corrida é interrompida

Next

Um forte acidente do dinamarquês Kevin Magnussen na sexta volta do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 forçou a paralisação da prova, na manhã neste domingo. O piloto da Renault bateu na saída da Eau Rouge, uma das curvas mais perigosas da temporada, mas saiu do carro rapidamente e sem aparentar ferimentos graves.

A prova foi paralisada na nona volta, três giros depois do acidente de Magnussen, porque a organização da corrida precisa reparar a barreira de proteção atingida pelo dinamarquês para o evento prosseguir. A decisão foi tomada depois de três voltas com o safety car. A prova foi retomada cerca de 20 minutos depois.

A prova em Spa-Francorchamps estava conturbada antes mesmo da batida de Magnussen. Na segunda posição, Max Verstappen largou mal e foi ultrapassado pelas Ferraris de Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. O holandês da Red Bull tentou se recuperar utilizando a linha de dentro do circuito para fazer a curva inicial, e acabou jogando o finlandês para cima do alemão, forçando um toque entre companheiros de equipe.

Felipe Massa se deu bem com a confusão entre os ponteiros e pulou para a quarta colocação na volta inicial, mas a classificação voltou a sofrer grandes alterações nos dois giros seguintes. Verstappen e Raikkonen precisaram ir aos boxes para reparar o carro após o toque. Felipe Nasr teve um pneu furado. O mesmo aconteceu com Carlos Sainz, que também teve sua asa traseira danificada e foi obrigado a abandonar.

Com o carro do espanhol da Toro Rosso na área de escape, a organização adotou o safety car virtual, que limita a velocidade dos pilotos na pista. Massa aproveitou a oportunidade e foi aos boxes para trocar os pneus supermacios para os macios já na terceira volta. Rosberg era o grande beneficiado com a confusão entre os pilotos que poderiam ameaçar sua liderança.

