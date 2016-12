Ferrari admite possibilidade de ter Alfa Romeo como equipe B na F1

O presidente da Ferrari, Sergio Marchionne, revelou, em conversa com a imprensa italiana, que gostaria de ver a Alfa Romeo retornar à Fórmula 1. Para o dirigente, a marca poderia servir como uma espécie de equipe B da escuderia italiana, com a função de auxiliar no desenvolvimentos de pilotos do país.

“A Alfa Romeo poderia ser um ótimo terreno para jovens pilotos italianos. O melhor deles, Antonio Giovinazzi, já tem contrato conosco, mas há outros. Muitos deles não têm vagas, mas poderíamos criá-las através da Alfa Romeo. Espero que possamos voltar com a marca à F1 um dia”, declarou Sergio.

Ver a Alfa Romeo na Fórmula 1 não seria uma novidade, uma vez que a marca já atuou como equipe e montadora na categoria. Além disso, nesta semana, a Ferrari anunciou a contratação de Antonio Giovinazzi para ser o terceiro piloto da equipe.

A última vez que a Ferrari havia contado com um piloto italiano na F1 foi em 2009, quando Giancarlo Fisichella atuou como piloto reserva do brasileiro Felipe Massa.