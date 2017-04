Felipe Massa se diz desapontado com 14ª colocação no GP da China

O brasileiro Felipe Massa tinha tudo para realizar uma grande corrida no GP da China de Fórmula 1. Depois de bons tempos nos treinos que antecederam a etapa asiática, a expectativa era alta para o piloto da Williams. No entanto, Massa largou na sexta colocação e terminou a prova em 14º. O piloto se mostrou muito desapontado após o término do GP.

“Eu estou muito desapontado por hoje, tudo deu errado. Quando o safety car entrou, meus pneus esfriaram demais. Não fui capaz de dirigir direito pois parecia que estava pilotando no gelo. Essa foi a pior parte, e com isso perdemos muito tempo e posições”, afirmou Massa.

Nos testes livres, Massa deu indícios de que poderia brigar de igual para igual com os carros da Red Bull, que vem se mostrando a terceira maior força da categoria até o momento. No entanto, acabou sofrendo muitos problemas mecânicos em sua Williams.

“Precisamos colocar a cabeça no lugar e fazer o que fizemos na Austrália e no treino qualificatório aqui na China. Agora vamos olhar para frente e nos concentrar para o Bahrein”, avaliou o brasileiro.

Companheiro de Massa na Williams, o jovem Lance Stroll foi o primeiro piloto a abandonar a corrida. Logo na primeira volta, o canadense bateu seu carro e acabou perdendo o controle, saindo da pista. O jovem comentou sobre seu primeiro GP na China.

“Fui atingido ainda na curva 10 e aí foi o fim para mim. Agora, estou ansioso para o GP do Bahrein e pretendo me concentrar mais”, concluiu.

O GP do Bahrein, o terceiro da temporada 2017 da Fórmula 1, acontece no próximo dia 16 de abril. O Mundial de Pilotos da categoria é liderado por Lewis Hamilton, da Mercedes, e Sebastian Vettel, da Ferrari.