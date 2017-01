Felipe Massa fecha acordo de um ano com a Williams e volta à Fórmula 1

Agora é oficial. Após muitos rumores sobre uma possível volta de Felipe Massa à Fórmula 1, a Williams anunciou, na tarde desta segunda-feira, que fechou um acordo com o brasileiro por mais uma temporada. O piloto havia se aposentado da categoria no final de 2016, mas voltou atrás e seguirá na equipe que defendeu desde 2014.

Na temporada 2017, Massa correrá ao lado do canadense Lance Stroll, de apenas 18 anos, que fará sua estreia na F1. Assim, ficou ainda mais forte a evidência de que o finlandês Valtteri Bottas seria o substituto de Nico Rosberg, que se aposentou cinco dias após a conquista de seu primeiro título mundial na Mercedes. A própria Williams comunicou que liberou Bottas para se juntar à equipe alemã, e pouco depois a Mercedes confirmou o acordo.

Felipe havia anunciado sua aposentadoria da Fórmula 1 em setembro, quando revelou que só correria até o fim da temporada de 2016. Desde então, diversas manifestações de agradecimento ao brasileiro foram realizadas, tendo como momento marcante a corrida do piloto em Interlagos, no que seria seu último GP do Brasil.

Porém, com o desejo da Mercedes de contar com Bottas, o fato de ficar sem um piloto experiente no grid de 2017 pesou para a Williams. Stroll fará sua estreia na F1 e, com diversas mudanças no regulamento, a equipe britânica gostaria de contar com alguém que tivesse experiência na categoria. Assim, após muitas especulações, a Williams acertou o retorno de Massa por mais uma temporada, a quarta do brasileiro com o time.

Massa comemorou a oportunidade de poder correr neste ano, ainda mais em uma equipe que conhece tão bem. Além disso, desejou sucesso ao seu ex-companheiro Bottas na Mercedes.

“Primeiramente, estou muito feliz de ter a oportunidade de voltar à Williams. Eu sempre pretendi correr em algum lugar em 2017, mas a Williams é um time que está no meu coração, e eu tenho muito respeito por tudo que ela está tentando conquistar. Valtteri tem uma grande oportunidade, e eu desejo tudo de melhor a ele na Mercedes”, disse o piloto.

Quem também se mostrou mais do que satisfeita foi a chefe da equipe, Claire Williams. A dirigente não escondeu a animação da equipe em poder contar com um piloto como Massa para a sequência da Fórmula 1.

“Estou encantada que Felipe concordou em deixar sua aposentadoria para fazer parte da nossa temporada de 2017. Massa sempre foi um membro muito querido da família Williams, e ter a oportunidade de trabalhar com ele de novo é algo que todos esperamos. Ele é um grande trunfo para nós”, afirmou Claire.