Ex-engenheiro compara Alonso a Senna e a Schumacher

Pat Symonds é uma personalidade importante da Fórmula 1. De 2013 a 2016, trabalhou como diretor técnico da Williams, mas, antes disso, foi engenheiro de três grandes pilotos que passaram pela categoria: Ayrton Senna, Michael Schumacher e Fernando Alonso. Por isso, o britânico tem propriedade para falar dos campeões.

Symonds trabalhou com Ayrton em 1984, na Toleman, quando o brasileiro ainda iniciava sua carreira na Fórmula 1. Depois, atuou com Schumi na Benetton, e ainda acompanhou Alonso na Renault. Para ele, os três são os melhores pilotos.

“Fernando é muito competitivo, com a mesma autoestima de Ayrton Senna e Michael Schumacher. Os três são os melhores. Alonso é um grande piloto, talvez não tanto quanto Michael, mas é muito, muito rápido. Durante o tempo que trabalhei com eles, diria que Michael era o mais rápido, depois Alonso e Senna”, disse ao Motorsport.

Pat trabalhou com Senna no primeiro ano do piloto na Fórmula 1. Quatro anos depois, em 1988, Ayrton conquistou o primeiro de seus três títulos mundiais pela McLaren. Dessa maneira, Symonds exaltou que avaliou o brasileiro pela época em que trabalharam juntos, e que aceita quem discorde de sua opinião.

“Foi o primeiro ano de Ayrton e tenho certeza de que as pessoas que trabalharam com ele quando ganhou títulos não estariam de acordo com o que eu acabo de dizer”, finalizou o britânico.