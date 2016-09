Ecclestone deve permanecer como “chefão” da F1 nos próximos três anos

Next

Mesmo com os direitos comerciais da Fórmula 1 sendo negociados, Bernie Ecclestone deve permanecer como o “chefão” por mais três anos. Em entrevista nesta quarta-feira, Ecclestone afirmou que os acionistas da Liberty Media pediram para que ele continue tomando conta do maior campeonato automotivo do mundo.

Aos 85 anos, Ecclestone deve trabalhar ao lado de Chase Carey, CEO da DirecTV. Os cargos, no entanto, ainda devem ser definidos, caso o acordo de $8.4 bilhões, cerca de R$ 26 milhões, seja concretizado.

Em entrevista ao site Motorsport, Ecclestone afirmou que foi decidido que ele irá continuar como chefe executivo da Fórmula 1.

“Eu continuarei a fazer todas as coisas que eu fazia previamente, como negociar os circuitos, companhias de tv e coisas desse nível. A boa notícia é que teremos Chase Carey e ele deve ser capaz de levar a F1 a novos territórios com a mídia social. Como vocês sabem, nunca consegui achar um meio de ganhar dinheiro com a mídia social”, comentou.

