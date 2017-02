Diretor acredita que a McLaren não vencerá corridas na temporada 2017

A temporada de 2016 não foi muito empolgante para a McLaren. A equipe terminou na sexta colocação do Mundial de Construtores, e a melhor colocação foi o quinto lugar de Fernando Alonso. Para o próximo campeonato, a perspectiva não é muito animadora. Pelo menos é o que acredita o direto executivo, Zak Brown.

Embora o diretor de operações da escuderia, Jonathan Neale, tenha declarado que a meta da McLaren é terminar entre as três primeiras equipes, Brown revelou que não acredita que o time consiga conquistar vitórias em 2017.

“Gostaria de advertir que não ganharemos corridas esse ano. Acho que todos estão frustrados, como se pode imaginar, e ansiosos para voltar a nossa forma de ganhar. Não acredito que os resultados dos últimos anos tenham sido algo que a equipe está acostumada. Eles não gostaram e querem mudar as coisas”, disse ao portal norte-americano Road&Track.

Para a temporada de 2017, a McLaren seguirá com o espanhol Fernando Alonso, que será companheiro do belga Stoffel Vandoorne, substituto de Jenson Button. A equipe lançará o novo carro no dia 24 de fevereiro, mesma data escolhida pela Ferrari.