Após terceiro lugar na China, Verstappen brinca: “Parecia videogame”

O holandês Max Verstappen tem apenas 19 anos, mas chama a atenção na Fórmula 1 por ser um dos pilotos mais arrojados da atualidade. Depois de brilhar na última temporada, o jovem da Red Bull vem mostrando um enorme crescimento. Na madrugada deste domingo, Verstappen largou na 17ª posição do grid de largada, e terminou o Grand Prix da China na terceira colocação.

Quando perguntado sobre sua façanha, o jovem foi autêntico na resposta. “Acho que passei uns nove carros na minha primeira volta. Pareceu um pouco como um videogame para mim”, brincou Verstappen.

Em seu terceiro ano como piloto da Fórmula 1, Verstappen já subiu no pódio em oito oportunidades. Assim como no GP do Brasil, em 2016, quando encantou o mundo com suas ultrapassagens, o jovem holandês também fez algumas de suas “mágicas” neste domingo.

Com a pista molhada no início da prova, Verstappen saiu da 17ª colocação e chegou a ocupar a segunda posição. Em um grande duelo com o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, o holandês acabou caindo para a terceira colocação. E ainda teve mais briga até o final da corrida. Brigando por um lugar no pódio, Verstappen ainda disputou posição com Daniel Ricciardo, seu companheiro de Red Bull.

A grande atuação na China fez com que Lewis Hamilton, vencedor da prova, elogiasse Verstappen no pódio em Xangai.

“Esse cara parece achar muito fácil ultrapassar os pilotos no molhado. Vamos ter que olhar os vídeos da corrida para ver o que ele fez”, disse o admirado Hamilton.

A próxima parada da Fórmula 1 é no próximo dia 16 de abril. O GP do Bahrein é o terceiro da temporada 2017 da categoria. Lewis Hamilton, da Mercedes, e Sebastian Vettel, da Ferrari, dividem a liderança do Mundial de Pilotos.