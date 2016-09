Após rumores de venda, McLaren nega negociação com a Apple

Após os rumores de que a Apple, uma das maiores empresas tecnológicas, estaria interessada em comprar a McLaren, tradicional equipe de Fórmula 1, a escuderia negou que as informações são verdadeiras.

Segundo o site Autosport, um assessor da equipe britânica garantiu que a notícia não procede. Mesmo assim, confirmou que a McLaren recebe diversas propostas, por sua grandeza.

“Podemos confirmar que não há nenhuma negociação com a Apple”, afirmou o assessor, que completou: “A natureza de uma grande equipe é conversar com muitas marcas por conta de negócios, mas mantemos isso em segredo”.

De acordo com o Financial Times, a McLaren já teria se reunido com a empresa, e a intenção da Apple seria construir carros elétricos. Ainda segundo o jornal britânico, o valor de mercado da tecnologia da McLaren gira em torno de 1 a 1,5 bilhões de euros (R$ 3,6 a R$ 5,4 bilhões).

No âmbito esportivo, a escuderia está longe de viver sua melhor fase. Com dois pilotos campeões mundiais, Fernando Alonso e Jenson Button, a equipe tem apenas 54 pontos, após 15 provas em 2016. O melhor resultado foi o quinto lugar do espanhol, no GP de Monaco.

