Ansioso por primeiro GP, Alonso elogia potência do motor Honda-Mclaren

Fernando Alonso tem se mostrado confiante com a próxima temporada da Fórmula 1. Depois de diversas declarações exaltando – e cobrando – melhorias no carro da McLaren, o piloto espanhol afirmou nesta segunda-feira que a potência do motor Honda pode ser um diferencial da equipe, mas disse ter dúvidas quanto a aerodinâmica.

“Vamos dizer que a Mercedes terá o máximo de potência, será difícil de alcançá-los, sabemos que não só para nós, mas para todos”, disse o bicampeão mundial. “Mas acho que podemos estar perto o suficiente para lutar. Estou 100% confiante de que vamos chegar até a potência que queremos alcançar. Na aerodinâmica, acho que há um ponto de interrogação”, completou.

Depois de duas temporadas abaixo da média, mas de superação, Alonso apontou que tanto ele quanto a sua equipe chegam para 2017 motivados. Em 2015, um ano trágico para a McLaren, a escuderia terminou em nona na tabela de construtores. Já em 2016 houve uma melhora e a equipe inglesa terminou no sexto lugar ao final do campeonato.

“A motivação no ano retrasado era apenas para chegar na segunda-feira após Abu Dhabi e esquecer de 2015”, avaliou o piloto. “Este ano é diferente, a motivação é maior porque há expectativa”, continuou.

Com bom pensamentos para 2017, Fernando Alonso deixou a experiência de 15 anos na principal categoria do automobilismo de lado e admitiu estar ansioso para o primeiro Grande Prêmio do ano. O calendário da F1 se inicia em março, com a tradicional etapa de Melbourne, na Austrália.

“Estou muito ansioso para o GP da Austrália em março. No ano passado foi ‘ok, espero que na Austrália tudo mude’, mas havia tantas coisas para mudar que você tem esperança, mas agora é uma grande esperança”, finalizou.