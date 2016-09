Alonso revela problemas internos com a Ferrari: “Tudo era culpa minha”

Next

O piloto Fernando Alonso deixou a Ferrari após a temporada de 2014, indo para a McLaren. Até o momento, o espanhol sempre afirmou que a saída dele foi apenas por não aguentar mais ser vice-campeão, com um carro pior do que o de Mercedes e Red Bull.

Em entrevista ao jornal alemão Kleine Zeitung, porém, o andaluz admitiu que alguns problemas de convivência também ocorreram, com diretores da escuderia mais tradicional da Fórmula 1.

“Quando cheguei em 2010, era um grupo muito bom para se trabalhar. Depois as coisas mudaram”, lamentou o bicampeão mundial pela Renault, em 2005 e 2006.

“No meu último ano, senti que estava diferente, e aquele não era mais um lugar para mim. Além disso, tudo era culpa minha, até problemas mecânicos do carro”, reclamou o espanhol, que correu cinco temporadas pela Ferrari.

Por fim, Alonso também elogiou a vontade de progredir da McLaren, em comparação com a escuderia italiana. “O ponto de partida da McLaren era menor, eu sabia. Mas o progresso seria rápido. Na Ferrari, começávamos de um ponto alto, mas parávamos nele”, analisou.

Em 2016, o espanhol vem tendo um ano complicado, com um carro abaixo do nível dos melhores. Seu melhor resultado foi o quinto lugar, em Monaco. Ao todo, Fernando somou 30 pontos, ocupando, até o momento, o 11º posto no campeonato.

